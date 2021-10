Derby d’Italia, Inter e Juve pareggiano

Cinque minuti al fischio finale, Inter avanti dal 17′ grazie a Dzeko, c’è un contatto tra Dumfries e Alex Sandro in area: l’arbitro Mariani lascia correre, salvo tornare sui suoi passi poco dopo, quando viene richiamato al Var tra i fischi di tutti i quasi 60mila di San Siro. Anche perché il fischietto concede il rigore, che Dybala trasforma per il definitivo 1-1.Questo il risultato finale di Inter-Juve nel posticipo della nona giornata del campionato di serie A. Gol che Simone Inzaghi vede dagli spogliatoi, espulso da Mariani per proteste. Un punto che non risolve i problemi delle due squadre. La Juve si salva, l’Inter si mangia le mani, anche perché il Milan è lontano sette punti.