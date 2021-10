Ruby Ter, Guerra: “Berlusconi mi ha telefonato”

“Il giorno dopo la mia presenza in Tribunale ho ricevuto una telefonata da Berlusconi che mi invitava ad Arcore, io ho negato l’invito dicendo che, se voleva, di contattare i miei legali. I toni non erano molti amichevoli”. Lo ha detto, parlando a margine dell’udienza sul caso Ruby ter, Barbara Guerra che dopo la scorsa udienza aveva attaccato il Cavaliere, così come Alessandra Sorcinelli, spiegando di voler dire la “verità” in aula e che le serate di Arcore non erano cene eleganti. Anche Sorcinelli oggi ha detto di aver ricevuto una telefonata dall’ex premier, “24 ore dopo” l’udienza del 6 ottobre, ma di non aver risposto. “Cene eleganti? Ci viene da ridere, non scherziamo”, avevano detto Guerra e Sorcinelli, due delle giovani che presero parte alle serate a Villa San Martino e che sono imputate nel caso Ruby ter assieme a Berlusconi e altre ‘olgettine’, al termine dell’udienza del 6 ottobre. Entrambe avevano affermato che l’ex premier “ci ha rovinato la vita” e si erano dette pronte a parlare durante l’esame in aula nelle prossime udienze.