Comune, Sala: domani linee programmatiche in consiglio, no discussione su antifascismo [VIDEO]

Domani in Consiglio comunale, in occasione della prima seduta, ci saranno all’ordine del giorno “le linee programmatiche”, mentre non si discuterà di antifascismo. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione del concorso internazionale per i nuovi laboratori della Scala, interpellato dai cronisti se domani, chiederà una presa di posizione dei consiglieri eletti sul tema del fascismo. Nei giorni scorsi, infatti, il primo cittadino aveva detto che avrebbe chiesto ai nuovi consiglieri, appena eletti, di professarsi antifascisti. “Non è una questione su cui pensavo di discutere, perché domani per rimanere fedele ai ruoli, miei e del Consiglio, il discorso di insediamento, è un discorso di natura programmatica, quindi quello che sto preparandomi a fare è un discorso che ripercorra le linee del mandato che intendiamo fare, presentando le nostre idee ma chiedendo collaborazione del consiglio comunale”. Lo ha detto il sindaco a margine della presentazione del concorso internazionale per i nuovi laboratori della Scala. “Ovviamente su alcuni temi mi aspetto una posizione ferma ma su altri ci sarà spazio per collaborare, come per esempio citerò il fatto che rispetto alla Regione Lombardia, c’è da lavorare, ne abbiamo parlato anche in campagna elettorale. Pensate al piano delle case popolari, pensate al tema delle politiche ambientali e mobilità, delle residenze pubbliche. Per cui la collaborazione da un lato va meritata, dall’altro va manifestata. Domani sono le linee programmatiche, vediamo cosa succederà”, ha concluso Sala.