Donna accoltellata fuori da una discoteca, è grave

Una donna di 32 anni è stata accoltellata all’esterno die una dicoscoteca di Milano, in via Tocqueville, ed è in gravi condizioni. E’ successo la notte tra sabato e domenica, in una delle zone della movida. Per ragioni ancora da chiarire, due gruppi sono venuti a contatto e ha avuto la peggio la 32enne, residente a Segrate, che si trova ricoverata all’ospedale Niguarda dove è stata operata a una gamba. Sono stati il compagno e un amico a portarla in ospedale dopo che già aveva perso molto sangue. E’ emerso che il gruppo di amici ha avuto un litigio con un gruppo di africani nei pressi della discoteca: dalle parole si è passati alle mani ed è spuntato un coltello con cui è stata colpita la donna. I carabinieri del Nucleo radio mobile sono intervenuti intorno alla 5, su segnalazione del 112, al Niguarda. Nel frattempo, però, il 118 stava intervenendo in via Tocqueville per soccorrere un senegalese di 25 anni, portato all’ospedale Fatebenefratelli con una ferita da taglio superficiale alla gamba. E’ stato evidente che gli episodi erano collegati e i militari hanno sentito chi era presente e stanno incrociando le loro testimonianze con le videocamere di sorveglianza della zona per individuare chi ha sferrato i fendenti e come ha avuto origine la rissa.