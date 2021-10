Hanno riaperto alle 7 di stamane i seggi per i ballottaggi alle Comunali; si voterà fino alle 15. Subito dopo, lo spoglio delle schede. Si vota per scegliere il sindaco in 11 comuni della Lombardia: sono 228 mila i lombardi chiamati alle urne. L’unico capoluogo di provincia al voto è Varese. L’affluenza alle 23 di domenica è stata del 37,03%, in calo rispetto al primo turno quando era stata del 40,46%.