“Invito me stesso e tutti gli esponenti del centrosinistra a considerare questo un grande successo ma anche immaginare che non è che quindi c’è una strada tracciata e per il 2023 siamo a cavallo. C’è da essere felici e al contempo molto molto cauti”. Lo ho detto il sindaco Giuseppe Sala, commentando i risultati dei ballottaggi che secondo i primi dati il centrosinistra sarebbe in vantaggio nei comuni capoluogo, a margine del ‘Women’s Forum G20 Italy: Humanising the cities of the future: the Champions of inclusive green’ presso il Campus Bovisa del Politecnico. “Credo che il centrosinistra abbia interpretato il momento, questo è il momento in cui c’è da lavorare e la gente vuole lavorare. Cavalcare ogni possibile tipo di opposizione e malessere, dipingere una società con i toni bui non rende e questo è quello che ha fatto la destra. Ha strizzato l’occhio a ogni possibile opposizione e mal di pancia, ma non funziona così, la gente vuol tornare a lavorare, noi siamo stati più saggi a interpretare questo sentimento e io credo che loro abbiano sbagliato a intestarsi a ogni costo tutte le battaglie”, ha concluso Sala. (MiaNews)