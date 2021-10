Sede di Forza Nuova da anni in stabile Aler a Milano

“In queste ore, i maggiori media democratici (e non) gridano allo scandalo dei fascisti nelle piazze. Ci dispiace dirvi che non è certo una novità, che le realtà neo-fasciste e neo-naziste esistono da svariati anni e sono ampiamente supportarti dalle varie forze populiste e sovraniste su scala locale e nazionale”. Lo scrive il Collettivo Zam in un post su Facebook. “Questa immagine che vedete (scattata qualche settimana fa) raffigura la sede di Forza Nuova in via Palmieri 1 a Milano. Questa sede, concessa da ALER (l’azienda di Regione Lombardia delle case popolari, n.d.r) nel 2013 e poi rinnovata per altri 6 anni nel 2019 all’associazione fantasma Upiq, “uniti per il quartiere – uniti per gli italiani”, ospita da quasi dieci anni la sede del partito neo-fascista, addobbata con croci celtiche e altri simboli inneggianti a fascismo e nazismo. A noi dell’indignazione ad orologeria importa poco – si legge nel post – siamo sempre stati presenti nelle strade del nostro quartiere per impedire in ogni modo l’avanzata di questi soggetti.Quello che vogliamo ribadire alla nostra città è la volontà di non accettare mai più questa presenza nel nostro territorio (e in nessun altro) e di porci in prima persona contro ogni forma di fascismo, razzismo, sessismo, sfruttamento, dominio”.