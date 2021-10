Agli Arcimboldi torna Caveman

Dopo 500 repliche e quasi due anni di assenza da Milano, TAM Teatro Arcimboldi Milano è lieto di ospitare CAVEMAN, l’esilarante spettacolo con Maurizio Colombi che riflette e ironizza sulle dinamiche e i conflitti del rapporto di coppia tra uomo e donna, e non solo. Cosa è cambiato dopo la drammatica pausa di questi ultimi due anni all’interno delle coppie? Il mondo maschile e quello femminile, come sempre, sono in divenire, ma la reclusione forzata ci ha portato a riflessioni importanti che hanno cambiato il nostro essere, le nostre passioni e le nostre unioni. Caveman svela tutti quei segreti, importanti o meno, all’interno di ogni coppia e ci mostra un mondo occidentale sempre più fluido, meno conservatore e meno legato al nucleo familiare.

Il monologo, nato oltreoceano con il nome Defending the Caveman, tradotto in più di 15 differenti lingue ed esportato in 30 paesi nel mondo, è già stato visto da oltre 10 milioni di spettatori. Questo sguardo preistorico alla battaglia dei sessi è uno studio umoristico che affronta le dinamiche di coppia, spingendo, con forte impronta ironica, sulle incomprensioni tra uomo e donna e su come tali differenze possano creare fraintendimenti. È prima di tutto la capacità di ‘identificarsi’ nelle storie che scatena le risate della gente. Caveman, opera teatrale originale scritta da Rob Becker, commediografo e protagonista della versione statunitense, è frutto di tre anni di studi di antropologia, preistoria, psicologia, sociologia e mitologia, ed è stata portata sul palco per la prima volta nel 1995 allo Helen Hayes Theater di New York, diventando, dopo 2 anni e 702 performances, il monologo di più longevo nella storia di Broadway. La versione italiana porta la firma di Teo Teocoli alla regia ed è interpretata da un sorprendente Maurizio Colombi, attore, cantante nonché regista del record di incassi Peter Pan, il Musical e di We Will Rock You, il musical interamente dedicato ai Queen.

Regia di Teo Teocoli e musica live con la partecipazione della Cave Band, composta 5 musicisti.

CAVEMAN – L’UOMO DELLE CAVERNE

– SABATO 23 OTTOBRE 2021 – ORE 21.00

PREZZI DEI BIGLIETTI

– Platea Bassa Gold € 33,00 + prevendita

– Platea Bassa € 29,00 + prevendita

– Platea Alta € 25,00 + prevendita

– Prima Galleria € 20,00 + prevendita

– Seconda Galleria € 17,00 + prevendita

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

– www.teatroarcimboldi.it

– www.ticketone.it