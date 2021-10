Correnti fredde sull’Italia

“La circolazione ciclonica responsabile del peggioramento di questi ultimi giorni si sta allontanando verso est in direzione dei Balcani meridionali, ma un nuovo nucleo di aria fredda e instabile in arrivo dal nord della penisola balcanica si sta già spostando rapidamente verso sud – avvertono i meteorologi di IconaMeteo.it -, favorendo la formazione sul basso Tirreno di un nuovo centro depressionario. Nel corso del fine settimana, dunque, sull’Italia meridionale rimarrà quindi attiva una circolazione di bassa pressione responsabile di condizioni di tempo ancora instabile o a tratti perturbato. Al Centro-Nord, invece – e in particolare sulle regioni settentrionali -, si osserverà un rialzo della pressione atmosferica che favorirà il passaggio ad un tempo più stabile e, domenica, anche più soleggiato. Il weekend resterà ventoso, specie sull’alto Adriatico e al Centro-Sud, a causa di venti moderati o tesi settentrionali. Il clima sarà fresco, con temperature che potranno portarsi anche su valori inferiori alla norma, specialmente al Nord e sulle regioni adriatiche”.