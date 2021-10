Baggio, la cascina per senzatetto con i loro cani (VIDEO)

Una casa per le persone senza dimora e i loro amici a quattro zampe grazie a Fondazione Progetto Arca. Si chiama “Cascina Vita Nova – Giorgina Venosta” e potrà ospitare fino a sette persone con i rispettivi cani. La struttura inaugurata questa mattina nel cuore di Baggio è composta da sette appartamenti alcuni monolocali altri bilocali, da un salone di bellezza aperto a tutta la cittadinanza e alle persone in difficoltà gestito dal 50enne Emilio che dopo aver subito un infarto si è trovato in difficoltà e senza un lavoro e da una clinica veterinaria.

Le dichiarazioni del presidente di Fondazione Progetto Arca Alberto Sinigallia, del presidente della Nazionale Italiana Cantanti Enrico Ruggeri, di Luigi uno dei due primi inquilini e di Emilio parrucchiere che grazie al progetto è tornato a lavorare.