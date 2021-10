Il via ieri alla Fabbrica del Vapore di Milano. L'assessore al Welfare: "Noi primi in Italia, le vaccinazioni proseguono in tutta la Lombardia".

“Dopo il via, primi in Italia, ieri pomeriggio alla Fabbrica del Vapore di Milano, proseguono oggi in maniera omogenea sul territorio di Regione Lombardia le somministrazioni della terza dose del vaccino anti covid in abbinata alla somministrazione del vaccino anti influenzale”: lo scrive su Facebook l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti.