40 kg di droga nella casa laboratorio, due arresti a Milano

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato a Milano due cittadini albanesi, di 45 anni e 27 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia hanno appreso che un uomo deteneva un’ingente quantità di droga in un appartamento, i poliziotti hanno notato il 45enne mentre cedeva, a bordo della propria autov nei pressi di viale Monza, una busta di colore rosso al 27enne che, successivamente controllato, è risultato detenere i due involucri di eroina da un chilo totale appena ricevuti.

I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Garibaldi Venezia hanno, quindi, fermato in via Bertelli anche il 45enne che, in auto, aveva 2mila euro nello zaino. Gli agenti hanno, pertanto, perquisito la sua abitazione in via Ruccellai dove hanno rinvenuto e sequestrato 19 kg di cocaina, 20 Kg di eroina, 160 kg di sostanza da taglio, 5.500 euro in contanti, materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga: una grossa pressa metallica, tre forni microonde, due grossi frullatori, sostanza chimica liquida e due maschere antigas.

La sostanza stupefacente sequestrata avrebbe fruttato sul mercato circa 3 milioni di euro.