Si ribalta auto della polizia, incidente in piazzale Maciachini

Una ‘Volante’ della Polizia di Stato si è ribaltata, la scorsa notte, a Milano in piazzale Maciachini. Tre i feriti, ma nessuno in modo grave. E’ accaduto prima dell’alba, alle 5.15, quando il mezzo, per motivi ancora non noti, si è ribaltato in piazzale Maciachini all’angolo con via Farini, nella zona nord della città . I feriti, tutti trasportati in codice verde al pronto soccorso, sono un uomo di 58 anni, uno di 28 e uno di 25. In tutta la zona nord di Milano il traffico è stato molto intenso per parecchie ore.