“Orsetto Ice e il Soffio Ribollente” è il primo titolo della trilogia che racconta, attraverso le avventure di un simpatico orsetto, i problemi ecologici che il

nostro pianeta deve affrontare e risolvere per riuscire a sopravvivere.

La prima delle tre entusiasmanti avventure del simpatico orsetto polare in viaggio per il mondo per salvare il pianeta Terra dalle minacce e

dai pericoli dell’inquinamento globale. La storia è di Valentina Agnesi, le illustrazioni di Camilla Ronzullo – Zelda was a writer (ed. Skira collana Kids).

