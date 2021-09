Una trentina di abitanti del quartiere, appartenenti al Comitato abitanti di San Siro e al centro sociale Il Cantiere, hanno contestato questa mattina il leader della Lega, Matteo Salvini in piazzale Selinunte, dove era previsto un incontro elettorale. “Salvini San Siro non ti vuole”, “Salvini pagliaccio” sono alcuni degli gli slogan rivolti al leader leghista. Presenti anche diversi agenti delle forze dell’ordine in assetto anti sommossa.