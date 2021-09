Comunali, Conte a Milano: “Ci sono tanti Sud anche al Nord”

In città per sostenere con un incontro pubblico, oggi alle 17.30 in piazza XXV aprile, la candidata a sindaco Layla Pavone, Giuseppe Conte ha incontrato stamani i consiglieri regionali del gruppo M5S. “La presenza di Giuseppe Conte ha grande significato per il nostro gruppo – commenta Massimo De Rosa, capogruppo del Movimento Cinque Stelle Lombardia -. La Lombardia è la regione dove la pandemia ha riscosso il tributo più doloroso e dove il modello di governo del centrodestra ha mostrato le più evidenti criticità. Qui è dove il Movimento Cinque Stelle vuole ripartire, lavorando a una proposta alternativa a tutto ciò che qui in Lombardia non ha funzionato. Un futuro che comincia dalla riforma della sanità regionale mettendo al centro la medicina territoriale. Il centrodestra aveva promesso di cambiare, invece, tenta maldestramente di riformare il sistema sanitario attraverso correttivi inadeguati. Funzionali ad accaparrarsi le risorse del PNRR, ma che non vanno nella direzione quanto serve ai cittadini. Il Movimento Cinque Stelle Lombardia, insieme a Giuseppe Conte, lavora a una riforma sanitaria in cui la salute non sia né occasione di ricerca del profitto, né vista come un ufficio di collegamento dai partiti”.