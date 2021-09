La solidarietà di Milano alle donne afghane

Sabato 25 settembre dalle 10 in piazza della Scala.

Per oggi, sabato 25 settembre, le Donne Democratiche di Milano Metropolitana – aderendo ad un appello di Pangea Onlus – hanno promosso un presidio in solidarietà delle donne afghane, in piazza della Scala a partire dalle ore 10.

Il presidio si svolgerà senza simboli né bandiere di partito, i partecipanti sono invitati a portare con sé un libro da mostrare in segno di ribellione contro i talebani che vogliono negarli e a leggere brani, poesie, articoli riguardanti la condizione femminile. Numerose, e in continuo aggiornamento, le associazioni e i movimenti politici che aderiscono all’iniziativa.