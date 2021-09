Morte della ex vigilessa, arrestate le due figlie

I carabinieri di Brescia hanno arrestato questa mattina due delle tre figlie di Laura Ziliani, ex vigilessa di Temù scomparsa l’8 maggio scorso e trovata morta tra la vegetazione, nel paese della ValCamonica, l’8 agosto. Arrestato anche il fidanzato della figlia maggiore. Silvia e Paola Zani, 27 e 19 anni, e Mirto Milani, residente quest’ultimo in provincia di Lecco, sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Brescia. Contestati i reati di omicidio volontario, aggravato dalla relazione di parentela con la vittima, e di occultamento di cadavere. Le indagini, avviate dai militari della Compagnia di Breno, parallelamente alle ricerche, avrebbero evidenziato numerose anomalie nel racconto fornito dai tre arrestati, “inducendo i carabinieri e la Procura a ritenere poco credibile la versione dell’infortunio o del malore in montagna” riferiscono gli inquirenti.