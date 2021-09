Comunali, Sala: Area C va bene così, pronto a ragionare sulle ciclabili [VIDEO]

In merito alla revisione delle piste ciclabili e alla riduzione dell’orario di Area C, proposte del Manifesto per le elezioni comunali presentato oggi da Confcommercio Milano, “dobbiamo rifletterci: un solo tema visto a se stante, rischia di non trovare una soluzione giusta”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine del confronto con i candidati sindaco organizzato dall’associazione di commercianti. “Certamente ci siederemo con loro. – ha proseguito Sala – Credo che l’Area C vada bene così com’è, però sono disponibile. Disponibile anche sulle ciclabili a riprendere il percorso che abbiamo fatto. Siccome dobbiamo andare anche avanti e se ci sono errori sono disponibile a ragionarci, una volta terminata questa campagna elettorale”. (MiaNews)