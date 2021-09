Grave dopo incidente in monopattino, la destra attacca Sala

Poco prima delle tre di questa notte un 24enne alla guida di un monopattino è stato vittima di un incidente in piazza 24 Maggio a Milano. Sul posto è intervenuta un’ambulanza e il giovane è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico. La Polizia locale si è occupata dei rilievi. L’ennesimo incidente con questo tipo di mezzo è al centro dei nuovo attacchi dell’opposizione alla gestione della viabilità da parte della giunta Sala. “L’incidente di questa notte è l’ultimo di un lungo elenco nella Milano di Granelli e Maran a cui però non possiamo permetterci di abituarci: mentre la giunta Sala si loda per la propria presunta viabilità sostenibile, le corsie mal realizzate e i pericolosi spartitraffico continuano a causare scontri e a mettere in pericolo la vita dei milanesi”. Lo dichiara Chiara Valcepina, candidata con Fratelli d’Italia al Consiglio comunale. Il prezzo della mobilità dolce non può certo essere questo: abbiamo il dovere di ridisegnare le corsie, abbattere tutti gli ostacoli, dare regole certe a chi guida i monopattini, senza però dimenticare la necessità di investire sui mezzi pubblici per ridurre realmente traffico e inquinamento”. Prosegue Francesco Rocca, candidato di Fdi alle Comunali: “La micromobilità non può più definirsi dolce, sono necessarie regole e controllo del territorio. Quanti altri incidenti devono capitare per prendere definitivi provvedimenti? Casco e patentino sono necessari per un mezzo che raggiunge 30 km/h. In città mi è capitato di vedere due o tre persone sfrecciare con un solo monopattino. Sono situazioni da contrastare perché pericolose. A oggi la giunta Sala non ha considerato i reali rischi della micromobilità”.