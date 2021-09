Sala: “Pochi vigili in strada eredità giunte precedenti”

“Il tema della sicurezza deriva dal numero di uomini che abbiamo per strada: a Milano abbiamo 3 mila vigili urbani, metà sono in ufficio e metà per strada, perché è qualcosa che risale a sindaci prima di me, sono stati fatti accordi sindacali perché il sindacato dice che il vigile che sta al semaforo a respirare smog, dopo 15/20 anni va in ufficio. Per questo oggi abbiamo la metà dei vigili che sta per strada. Non solo propongo, ma farò: aumenterò di 500 vigili che saranno giovani a cui dirò ‘vuoi stare per strada? non hai ambizione di stare in ufficio? Sei quello che fa per noi. Cinquecento su 1.500 sono il 30 per cento ed è già qualcosa perché è anche un fatto di presenza”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, intervistato su corriere.it “Non abbiamo in giro abbastanza uomini di notte, è da tanti anni che è così in questa disgrazia della pandemia l’unica cosa positiva è che ci sono più fondi per cambiare la città”, ha aggiunto Sala.