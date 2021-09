Marcia della pace Perugia-Assisi, bus in partenza da Monza

“È tempo di ricominciare a lavorare per la pace. La cura è il suo nuovo nome”: parte da questa premessa, che è anche un appello rivolto a tutti i cittadini, l’edizione 2021 della Marcia Perugia Assisi, la sessantesima dalla sua nascita nel 1961. Il prossimo decennio sarà “decisivo per fermare il cambiamento climatico, impedire una nuova guerra mondiale, uscire dalla crisi sociale ed economica, effettuare la transizione ecologica, ma anche per democratizzare la rivoluzione digitale e prevenire nuove grandi migrazioni”, scrive il Comitato nazionale degli organizzatori. Le sfide, dunque, sono enormi, e riguardano tutti. Ecco perché lo slogan scelto è “I care” – proprio come sosteneva Don Milani – con il significato di: “Mi interessa, mi assumo la responsabilità” di quello che accade nel mondo. La Marcia della pace e della fraternità si terrà domenica 10 ottobre, con partenza da Perugia, dai Giardini del Frontone, e si concluderà alla Rocca Maggiore di Assisi.

Anche quest’anno, come è ormai tradizione, insieme con la Rete Brianza Accogliente e Solidale, da MONZA partiranno bus messi a disposizione da CGIL, CISL ed ANPI. Appuntamento a MONZA in Via Minerva (Parcheggio Istituto Mosè Bianchi). La partenza sarà Sabato 9 Ottobre alle ore 23:30 con Ritorno Domenica 10 Ottobre alle ore 24:00.

Per informazioni e prenotazioni:

CGIL Monza Brianza Tel. 0392731212 Email cdltbrianza@cgil.lombardia.it

CISL Monza Brianza Lecco Tel. 0392399227 Email ust.monzalecco@cisl.it

ANPI Monza e Brianza Tel. 3899222988 Email beppecapo@libero.it

Sarà obbligatorio il possesso del Green Pass.