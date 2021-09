Baranzate, inaugurata la “farmacia di strada”

La Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus e la Fondazione BPM hanno inaugurato il corner di “In farmacia” per i bambini a Baranzate, nel milanese. Si tratta di una farmacia di strada, un presidio stabile sul territorio per la distribuzione di farmaci e prodotti baby care contro la povertà sanitaria, di ascolto prevenzione e orientamento per le famiglie.

Il corner si trova accanto all’emporio solidale dello Spazio Inoltre dell’APS Associazione La Rotonda. La distribuzione di prodotti baby-care avviene 2 volte alla settimana, quella di farmaci da banco una volta alla settimana , in concomitanza con il servizio di ambulatorio pediatrico.