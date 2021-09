Comunali, Sala: necessario ringiovanire la giunta [VIDEO]

“E’ necessario fare uno svecchiamento in giunta perché a Milano c’è una classe politica giovane e molto preparata, molto motivata a cui va dato spazio. Poi c’è un secondo punto: se vincerò sarà l’ultimo mandato, quindi mi sentirò tra le missioni quella che il centrosinistra non arrivi impreparato. Credo che serva ringiovanire anche da questo punto di vista, dare opportunità a nuovi protagonisti, trovare la formula per preparare il dopo, ma intanto iniziamo a vincere che non è scontato”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell’assemblea annuale di Anaci Milano. Sul tema della futura giunta, il sindaco era intervenuto anche stamani: “la giunta cambierà e lo farà anche significativamente”, aveva detto intervistato su Radio Capital. “Tanti fanno altre scelte, credo che sia anche un po’ il caso di ringiovanire, alcuni hanno fatto già un lungo percorso. Un po’ di idee ce le ho in testa, in più bisogna sempre anche rispettare i risultati elettorali”. (Mianews)