Comunali, Bernardo: “Chiusura campagna con tutti i partiti”

Il candidato sindaco del centrodestra sarà "non in centro ma in un quartiere".

“Per la chiusura della campagna una data c’è e sarà prima del primo ottobre, un incontro con tutti i partiti in un luogo simbolo della città, non in centro ma in quartiere”. Lo ha detto Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra, a margine dell’evento organizzato da Assimpredil Ance. “Devo dire che le iniziative sono quotidiane, con tutti i partiti c’è assoluto collegamento e andiamo insieme nei quartieri ad ascoltare. In 5 anni non ci sono stati né comizi, né confronti né ascolto”, ha concluso Bernardo. Nei giorni scorsi il leader della Lega Matteo Salvini aveva fatto sapere che avrebbe chiuso la campagna elettorale della Lega il 27 settembre nel quartiere Niguarda.