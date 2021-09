No green pass in corteo, ignorato il divieto della Questura (VIDEO)

Nonostante il divieto della Questura a manifestare in piazza Duomo, un gruppo di diverse centinaia di ‘no green pass’ si è riunito sabato pomeriggio in piazza Fontana, a Milano, per protestare contro l’obbligo del certificato verde deciso dal governo. Massiccia anche la presenza delle forze dell’ordine, che hanno cercato di convincere i manifestanti a disperdersi. Il corteo non autorizzato ha poi lasciato piazza Duomo dirigendosi in via Orefici e in via Dante e poi fino a Corso Sempione sotto alla sede della RAI, dove c’erano altri manifestanti ad attenderli. Disagi pesanti per il traffico con i mezzi pubblici diretti in centro bloccati a causa del corteo.