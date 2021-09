Fnm, investimenti per 850 milioni (VIDEO)

Investimenti, sostenibilità ambientale e rapporti con i territori nel piano strategico di Ferrovie Nord Milano. Il presidente Andrea Gibelli.

“Trenord sta facendo un’ipotesi sicuramente prudenziale, stiamo parlando di arrivare a recuperare i numeri del 2019 tra il 2024 e il 2025” in termini di utenza. “E’ un tema che stiamo monitorando costantemente. I segni che abbiano in questo 2021 sono positivi rispetto al recupero e ci auguriamo che le stime si rivelino eccessivamente pridenziali abbiamo bisogno dei prossimi 6-8 mesi per capire cosa effettivamente accadrà”: lo ha detto l’ad di Trenord Marco Piuri a margine della presentazione del piano industriale di Fnm.