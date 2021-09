Nubifragio a Malpensa, aeroporto chiuso per due ore

Un nubifragio si è abbattuto ieri sul Varesotto. L’aeroporto di Malpensa è rimasto chiuso per due ore, dalle 19 alle 21.15. E’ stato riaperto solo dopo la riapertura delle piste. Gli aerei sono stati dirottati su altri scali. Decine di persone sono rimaste intrappolate nelle auto. I vigili del fuoco sono intervenuti per portare in salvo automobilisti e viaggiatori appena atterrati, rimasti intrappolati nelle auto o nelle strade e nei sottopassi del perimetro esterno dell’aeroporto e appena fuori. Quattro squadre hanno lavorato per soccorrere le persone e i lavoratori, tra cui alcuni rimasti bloccati dall’acqua nell’area cargo e portati fuori con un gommone da rafting. Non si registrano feriti.