Un autobus della linea 90 si è scontrato con un’auto a Milano, all’incrocio tra via Sera e via Scarampo. Una ventina di persone è rimasta contusa. Sul posto i soccorritori del 118 con diversi mezzi e la polizia locale per accertare la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione di Atm, il bus stava passando con il verde, quando l’auto proveniente dalla destra avrebbe attraversato l’incrocio con il semaforo rosso.