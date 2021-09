Un uomo di origini magrebine di 30 anni è rimasto ferito dopo essere stato accoltellato per la strada a Brescia. È accaduto sulle scalinate che portano al centro commerciale Freccia Rossa. L’uomo è stato raggiunto da diverse coltellate al volto, alla testa e al collo. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.