Salvini, una centrale nucleare in Lombardia? Perchè No?

“In Lombardia ci sono 13 termovalorizzatori, anche a Milano. L’energia nucleare è quella più pulita e sicura, quindi perché no? Da milanese vorrei pagare la luce meno, noi stiamo andando in senso contrario rispetto a tutto il mondo. Dei paesi del G8 l’unico senza energia nucleare è l’Italia”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di una visita al mercato in via Vespri Siciliani, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se fosse favorevole a una centrale nucleare in Lombardia. Sulla possibilità di raccogliere le firme per un nuovo referendum sul tema, dopo quello sulla giustizia, Salvini ha detto: ”No no, uno alla volta stiamo raccogliendo ancora le firme per quello sulla giustizia”. “Il tema del nucleare non è un tema di domani mattina. Io farei entrambe le cose, tagliare le tasse oggi e riavviare una ricerca sul nucleare visto che in Europa sono operative 128 centrali nucleari ovunque”, ha concluso.