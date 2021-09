Fontana: “Green pass per mantenere libertà conquistata a fatica”

Il presidente della Regione: "Nel caso in cui in futuro dovessero essere previste ulteriori restrizioni con il green pass si potranno superare".

“Vedo il green pass come uno strumento di libertà, si possono fare tante cose che prima non si potevano fare, ad esempio si può andare allo stadio. Nel caso in cui in futuro dovessero essere previste ulteriori restrizioni con il green pass si potranno superare. Quindi ha assolutamente il significato di un mezzo attraverso il quale cercare di mantenere una normalità e una minima libertà che ci siamo conquistati con fatica”: lo ha ribadito il presidente della Regione Attilio Fontana a Bergamo Tv parlando dell’estensione del green pass. Fontana è inoltre tornato a precisare che in Lombardia, con l’80% della popolazione che ha concluso il ciclo vaccinale” la questione green pass è un “problema abbastanza secondario” e che “la soluzione completa è continuare a vaccinare” la popolazione che ancora non è stata raggiunta.