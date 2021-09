Eitan, istanza a Tel Aviv per riportarlo a Pavia

È stata presentata un’istanza in tribunale a Tel Aviv per riportare in Italia Eitan, il bambino di 6 anni unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone. Il piccolo è stato prelevato e portato in Israele, con un aereo privato decollato da Lugano, dal nonno materno all’insaputa degli zii paterni, tutori legali del piccolo come deciso dalla Procura di Pavia. Per questo il nonno, Shmuel Peleg, è indagato con l’accusa di sequestro di persona aggravata dalla giovane età. Indagata anche la nonna, ritenuta complice del sequestro.