“Il virus siete voi”. Scritta su circolo Pd a Milano

"Distruggete scuola, ambiente e lavoro" sulla serranda del circolo di via Confalonieri. La firma di un gruppo studentesco. Il partito: "Indecente".

Nella notte tra l’11 e il 12 settembre, sulla serranda del Circolo PD 1° Maggio – Isola Zara di Via Federico Confalonieri a Milano è comparsa una scritta che il partito definisce “diffamatoria e indecente”. Un atto firmato dal gruppo studentesco OSA – Opposizione Studentesca d’Alternativa che, sui suoi canali di propaganda, indica il centrosinistra come responsabile “del furto del loro futuro”. “Nel condannare questi gesti vigliacchi ribadiamo il nostro impegno a portare avanti, a testa alta, le nostre idee e la volontà di batterci per una cultura sempre rispettosa dell’altro”, commenta la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani.