Sole al Nord, da metà settimana nuova perturbazione

Un rinforzo dell'alta pressione assicura bel tempo e temperature in rialzo ma si avvicina un peggioramento.

“Dopo aver portato forte maltempo sulle Isole e all’estremo Sud, l’intensa perturbazione si sta allontanando verso la Grecia lasciando spazio a un graduale miglioramento, anche se oggi fenomeni residui insisteranno sui settori ionici.

Per l’inizio della prossima settimana si profila un rinforzo dell’alta pressione africana che favorirà condizioni di stabilità in quasi tutto il Paese, accompagnate da un ulteriore rialzo delle temperature che si manterranno ben oltre la media, con valori anche al di sopra dei 30 gradi. A metà settimana dovremo però fare i conti con una nuova perturbazione atlantica – avvertono i meteorologi di iconameteo.it –: questa volta nel mirino c’è il Nord, dove nella giornata di mercoledì assisteremo probabilmente a un peggioramento del tempo. Secondo l’attuale tendenza meteo dovrebbero restare escluse dalle piogge le regioni meridionali e le Isole maggiori, dove al contrario si profila un ulteriore rinforzo dell’alta pressione e la risalita di una massa d’aria molto calda dal Nord Africa, che darà luogo a una fase caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate per il periodo”.