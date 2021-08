Assalto No Vax a gazebo M5S, denunce

La polizia ha identificato otto persone che saranno denunciate per la manifestazione di ieri a Milano contro l’obbligo vaccinale e il Green Pass nel corso della quale, lungo il tragitto da piazza Fontana alla stazione di Porta Genova, un gruppo di dimostranti ha assaltato gazebo del M5S e insultato gli attivisti presenti. Un uomo di 46, con precedenti di polizia per furto, danneggiamento, rissa, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e violazione al Foglio di Via, porto d’armi od

oggetti atti a offendere, ingiuria, reati al Codice della Strada per investimento e guida sotto l’influenza di alcool, destinatario nel 2009 del Foglio di Via dal comune di Lecco per un anno, e una donna di 34 anni sono stati denunciati dai poliziotti per il danneggiamento al gazebo e per attentati contro i diritti politici dei cittadini. I poliziotti stessi, in servizio in abiti civili e presenti nelle vicinanze del gazebo, sono

tempestivamente intervenuti per ripristinare l’ordine ed evitare ulteriori conseguenze. Altri sei uomini, di età compresa tra i 50 e i 62 anni, saranno invece denunciati dalla Digos il loro ruolo di promotori della manifestazione che, come avvenuto nei sabati precedenti, ha avuto luogo senza il necessario preavviso al Questore.