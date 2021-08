Pioltello, sventato rave party

I carabinieri di Pioltello (Milano) hanno individuato nella zona industriale di Cassina De’ Pecchi, alle porte di Milano, un gruppo di giovani che, nella notte tra sabato e domenica, si stavano dirigendo verso un stabilimento abbandonato probabilmente per organizzare un rave party. Sono intervenuti cinque equipaggi che hanno curcondato l’intero isolato. I giovani, circa 200, alla fine hanno desistito e si sono allontanati. Sono state identificate 42 persone di età compresa tra i 17 e i 25 anni e controllate quattro autovetture. I controlli sono stati disposti dal questore Giuseppe Petronzi in seguito a una circolare del Ministero dell’Interno la quale prescriveva particolare attenzione a movimenti di giovani nei pressi di aree verdi o dismesse in seguito al famoso rave party di Valentano (Viterbo) proseguito per alcuni giorni.