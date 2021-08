In merito al confronto tra candidati sindaco alle comunali, “voglio aspettare il 3 settembre per vedere chi si presenta e poi posso pensare di fare tre confronti perché nel frattempo devo fare anche il sindaco, a condizione che ci siano tutti i candidati”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala durante l’incontro con la stampa davanti al Teatro di Ringhiera. “Quello che posso dire è che sui temi, sui luoghi e sugli organizzatori decidano loro per me va bene tutto”, ha concluso.