Fine agosto con clima fresco e qualche temporale

Domani tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con modesti annuvolamenti pomeridiani attorno alle aree montuose e qualche annuvolamento.

Temperature: minime in calo quasi ovunque, con valori all’alba anche inferiori a 15 gradi al Centro-Nord.



PREVISIONI PER LUNEDÌ

Sull’insieme del Paese la giornata sarà caratterizzata da prevalenti condizioni di tempo soleggiato. Al Nord la nuvolosità sarà a tratti più estesa sulla Liguria e in prossimità delle aree alpine e prealpine, specie quelle del Nord-Est. Locali rovesci o temporali saranno più probabili in Liguria, e sul Nord-Est, in particolare sulle Alpi orientali e in Friuli. Temperature massime in rialzo al Nord.