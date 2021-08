Via al bonus tv ma sarà per pochi

In vista del passaggio al nuovo digitale terrestre, recentemente rimandato al 2023, prende il via il nuovo bonus rottamazione TV, ma potrebbe non bastare per tutti. Già a febbraio 2020 l’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research aveva evidenziato come fossero circa 11 milioni le famiglie con uno o più televisori non compatibili con il nuovo standard e che, pertanto, avrebbero dovuto metter mano al portafogli per cambiare apparecchio o comprare un decoder. Ma attenzione perché se è vero che il bonus è richiedibile fino ad esaurimento risorse, al momento non è dato sapere se i 250 milioni di euro stanziati riusciranno a soddisfare la domanda; ipotizzando l’importo massimo erogabile a famiglia, vale a dire 100 euro, il fondo potrebbe soddisfare la richiesta di sole 2,5 milioni di famiglie. Secondo il Sole24Ore, che ne ha scritto nei giorni scorsi, solo 1 su 10 riuscirà a ottenere il bonus. Insomma nel grande affare delle frequenze quelli che pagano il conto siamo noi, costretti a cambiare tv o a installare decoder (e a pagare pure il canone come tassa di possesso dello stesso apparecchio che siamo costretti a cambiare).