Droga dello stupro dall’Olanda, arrestato conduttore tv

Si sarebbe fatto inviare dall’Olanda nella sua casa di Milano circa un litro di Gbl, la cosiddetta ‘droga dello stupro’. Per questo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il conduttore tv e attore Ciro Di Maio, 46 anni, su disposizione della Procura. Lo rende noto la Questura di Milano attraverso un comunicato stampa. La sostanza è stata sequestrata. Nel suo sito si legge che Di Maio “dal 2009 è il volto del canale Marcopolo per il quale cura e conduce il programma televisivo di successo ‘Diario Di Viaggio’ girato in 30 paesi diversi in 5 continenti”.