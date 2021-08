Tempo instabile e aria più fresca

Oggi al Nord il rischio di rovesci e locali temporali sarà maggiore in prossimità delle Alpi occidentali: temporali isolati saranno possibili anche sulla vicina pianura piemontese, in Liguria, sul nord della Lombardia e sulle Prealpi venete.



Domani nuvolosità variabile su gran parte del Paese, anche in Val Padana. In serata tendenza a schiarite in gran parte del Centro-Nord.

Giovedì al mattino prevarranno già le schiarite in gran parte del Centro-Nord. In giornata nubi in graduale aumento nelle Alpi centrali e all’estremo Nord-Est.