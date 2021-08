Caldo in aumento ma domenica sera temporali al Nord

Tempo soleggiato sull’Italia con solo qualche nuvola in più a ridosso dei rilievi e la possibilità di isolati e brevi rovesci sui rilievi della Calabria. Le temperature pomeridiane saranno in generale aumento rispetto alla giornata di ieri, soprattutto al Centro-Nord.

DOMENICA

Su tutte le regioni ancora prevalenza di sole su tutta l’Italia con un po’ più di nuvole sulla Liguria e qualche velatura sulle regioni settentrionali. Ancora nuvole a ridosso dei rilievi e poi dal pomeriggio sul settore alpino centrale e orientale aumenterà il rischio di rovesci o temporali sparsi. In serata o nella notte saranno coinvolti anche l’est della Lombardia, le pianure più settentrionali. Per quanto riguarda le temperature, saranno per lo più in aumento, al Nord aumenterà anche l’afa.

LUNEDÌ

Al mattino rovesci e possibili temporali in Emilia, fenomeni isolati anche sul Levante Ligure. Nel pomeriggio o la sera rovesci isolati a ridosso delle Alpi occidentali, ancora qualche rovescio su Emilia orientale e Romagna. Sulle regioni centrali al mattino possibilità di rovesci o temporali sul nord della Toscana; dal pomeriggio qualche temporale anche in Umbria, sul nord delle Marche e, localmente, sul resto della Toscana. Le temperature subiranno in aumento sulla Puglia e in Sicilia mentre avremo un calo termico al Centro Nord.