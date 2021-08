Gino Strada, camera ardente nella sede di Emergency

Per tre giorni, da sabato a lunedì, sarà allestita nella sede di Emergency, in via Santa Croce a Milano, la camera ardente di Gino Strada, morto in Francia lo scorso 13 agosto.

La camera ardente per ricordare Gino Strada, scomparso venerdì scorso in Francia, sarà aperta presso Casa EMERGENCY a Milano, in via Santa Croce 19, sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 agosto. Lo comunica la stessa Emergency. L’ingresso sarà libero e aperto a tutti, ma all’interno della camera ardente gli ingressi saranno contingentati, come prevedono le norme anticovid. Sabato l’apertura sarà dalle 16 alle 22, domenica dalle 10 alle 22 e lunedì dalle 10 alle 14. Sarà il modo per poter permettere a più persone possibili di dare l’addio a Gino Strada, proprio nella sede dove da giorni vengono posati fiori e messaggi di addio e ringraziamento. Non è prevista, a quanto si apprende, al momento una cerimonia pubblica in una sede diversa, anche se il Comune aveva dato la disponibilità dei propri spazi.