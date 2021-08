In Lombardia 374 casi e 2 decessi

Il rapporto tamponi-positivi è dell'1,1%. Un paziente in meno in terapia intensiva, nove in più nei reparti ordinari.

I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia sono 374 a fronte di 32.997 tamponi per un rapporto del 1,1%. Si registrano 2 decessi. Le persone in terapia intensiva sono 39, una in meno di ieri. Sono 320 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 9 in più di ieri. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 13.065.784 ​tamponi. Nelle province i nuovi casi sono così suddivisi: Milano 105 di cui 34 a Milano città; Bergamo 34; Brescia 42; Como 27; Cremona 7; Lecco 10; Lodi 10; Mantova 15; Monza e Brianza 49; Pavia 32; Sondrio 7; Varese 15.