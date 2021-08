Il super esperto israeliano: “L’importanza dei vaccini e come fermare la variante Lambda”

La situazione del Covid in Israele, il Paese che per primo ha vaccinato la stragrande maggioranza della popolazione e che ora ha iniziato a vaccinare con la terza dose, che copre le principali varianti, ma anche le ultime novità e le previsioni sul virus. La nuova variante “Lambda” che spaventa il mondo dopo la “Delta” e come cercare di evitare che si diffonda. Questi è altri argomenti sono al centro di un’intervista con il prof Arnon Afek, direttore generale del decimo centro medico del mondo, l’Haiim Sheeba di Tel Hashomer e responsabile dell’unità di crisi del covid del ministero della sanità israeliano.

Il colloquio è stato registrato dal professor Enrico Mairov, docente all’Università degli Studi di Milano con un lungo passato nel settore militare israeliano. Il professore è anche il fondatore e presidente della nuova UDAI 10.0, l’Unione Democratica degli Amici di Israele.