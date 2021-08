Referendum Eutanasia legale, raccolte 500 mila firme

Il referendum per l’eutanasia legale ha superato le 500mila firme. “Siamo felici di poter comunicare che ad oggi sono più di 500.000 le persone che hanno firmato il referendum per la legalizzazione dell’eutanasia, stando alle cifre comunicate al Comitato promotore da parte dei gruppi di raccolta firme ai tavoli (430.000 firme), alle quali si aggiungono oltre 70.000 firme raccolte online e un numero ancora imprecisato di firme raccolte nei Comuni”, si legge in una dichiarazione di Filomena Gallo e Marco Cappato. I promotori puntano a raccogliere, per sicurezza, almeno 750 mila firme entro il 30 settembre. E ora si può firmare anche online. Basta avere lo Spid per poter sottoscrivere la richiesta di referendum. La ricevuta arriva dopo alcune ore via mail.