Treviglio, ragazzina uccide la mamma durante una lite

Ha ucciso la mamma con una coltellata alla schiena durante un litigio in casa, a Treviglio, in provincia di Bergamo. È successo nella tarda serata di ieri. La donna, 43 anni, è morta poco dopo. La ragazza, 15 anni, è stata trovata in casa dai carabinieri. L’appartamento è stato posto sotto sequestro dalla procura di Bergamo. Del caso è informata anche la Procura minorile di Brescia, competente anche per Bergamo. Pare che in casa vi fossero solo madre e figlia al momento della lite. Terminati i rilievi, la salma è stata trasferita all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove nelle prossime ore sarà sottoposta all’autopsia.