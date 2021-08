Ferragosto rovente poi si cambia

Le previsioni per i prossimi giorni in Lombardia.

Anche nella giornata di Ferragosto gran parte del Paese dovrà fare i conti con la canicola: non registriamo più valori record come nei giorni scorsi, ma le temperature restano ben al di sopra della norma, con anomalie significative soprattutto nel settore centro-settentrionale della penisola. L’anticiclone africano tuttavia inizia a mostrare i primi segnali di indebolimento al Nord – affermano i meteorologi di IconaMeteo.it –, e infatti su parte del settore alpino oggi l’atmosfera diverrà meno stabile.

Specialmente sotto l’aspetto delle temperature la situazione inizierà a mutare più decisamente da domani, a cominciare dalle regioni settentrionali, grazie al transito di una veloce perturbazione atlantica che sarà seguita da aria più fresca. Durante la giornata il fronte porterà qualche rovescio principalmente sulle regioni nord-orientali, poi martedì sfiorerà il Centro, senza portare precipitazioni di rilievo; entro mercoledì l’aria più fresca avrà raggiunto anche le regioni meridionali.

LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

È un Ferragosto soleggiato e molto caldo su gran parte del Paese; solo sulla regione alpina l’atmosfera diverrà localmente più instabile. A ridosso delle Alpi si assisterà infatti a un aumento delle nuvole, e dal tardo pomeriggio brevi e isolati temporali potranno coinvolgere il settore alpino centro orientale. Brevi temporali di calore pomeridiani non sono esclusi sull’Appennino abruzzese. Dalla tarda sera aumenta la probabilità di rovesci o temporali sulla Lombardia nord-occidentale.

Temperature massime in leggero rialzo sulle regioni del medio Adriatico, in lieve calo sulle aree alpine, in Liguria e sulla Toscana; i valori saranno ancora una volta superiori alla norma del periodo, in modo più sensibile al Centro. Venti deboli, a prevalente regime di brezza, mari calmi o poco mossi.

LE PREVISIONI PER DOMANI

Su Lombardia settentrionale, Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli nuvolosità variabile, con alcuni rovesci o isolati temporali fin dalla mattinata. Nel pomeriggio i fenomeni si concentreranno sulle aree alpine del Nord-Est e verso sera qualche temporale potrà svilupparsi anche sulla alta pianura veneta e su quella friulana.

Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo un addensamento di strati bassi sulla Liguria.

Clima ancora molto caldo soprattutto in Emilia Romagna e in tutto il Centro-Sud, con temperature massime tra 33 e 38 gradi. Picchi fino a 39-40 gradi nelle aree interne peninsulari, sul medio e basso Adriatico e sulla Sardegna. Nel resto del Nord caldo in graduale attenuazione. I venti si disporranno dai quadranti meridionali e tenderanno a rinforzare sui mari e su gran parte delle regioni centro-meridionali. Libeccio fino a teso tra il Golfo Ligure, la Toscana e il crinale centro-settentrionale. I mari saranno calmi o poco mossi, ma a fine giornata il moto ondoso sarà in aumento su mar Ligure, mari di Corsica e Sardegna.

LE PREVISIONI PER MARTEDÌ 17 AGOSTO

Sull’insieme del Paese tempo abbastanza soleggiato; al mattino un po’ di nubi in Emilia Romagna, sulle regioni centrali tirreniche, in Campania e nel nord della Sardegna; locali piogge su Romagna, est dell’Emilia. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle aree alpine e lungo il Tirreno centro meridionale.

Temperature minime in calo sulla Sardegna e su buona parte del Centro-Nord, valori massimi per lo più in calo, più sensibile sulle regioni adriatiche e in Sardegna; farà eccezione un lieve rialzo in Sicilia e in Calabria. Venti moderati di Libeccio soffieranno sui mari meridionali e sulla Sicilia; altrove i venti si disporranno dai quadranti settentrionali, tesi di maestrale sulla Sardegna, deboli o al più moderati altrove. Molto mosso il mare di Sardegna; mossi o molto mossi i canali di Sicilia e Sardegna; mossi Tirreno Centrale, Ionio e alto Adriatico; in prevalenza poco mossi i restanti settori.