Milano-Meda chiusa per lavori, lunghe code in superstrada

La superstrada Milano-Meda chiusa nel tratto all’altezza di Cormano, in entrambe le direzioni fino al 29 agosto per lavori. “Si comunica che, come richiesto dalla ditta che sta eseguendo i lavori interessanti il sottopasso autostradale della Milano-Meda, Città Metropolitana ha modificato la propria Ordinanza di chiusura al transito della S.P. ex S.S. 35 “Dei Giovi”, che inizialmente prevedeva l’esclusiva chiusura notturna, dal km.128+950 al km. 129+500 nel Comune di Cormano, sia in carreggiata Sud direzione Milano che Nord in direzione Como” scrive il comune di Cormano sul proprio sito. Sono chiusi gli accessi di Via Fermi e via dei Giovi direzione Milano e di via Girardengo direzione Meda. Sono disposte le uscite obbligatorie presso Ospitaletto (in direzione Milano) e presso A4/Cormano/Bresso e Novate Milanese (in direzione Meda). Già questa mattina, primo giorno di chiusura del tratto della frequentata superstrada, si sono verificate lunghe code fin dall’alba.